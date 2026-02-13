Juan Manuel Márquez y su nueva apuesta al boxeo mexicano

El legendario ex campeón mundial Juan Manuel Márquez, regresa a la escena deportiva mexicana. En esta ocasión, su participación no será sobre el cuadrilátero, sino desde la gestión y el desarrollo de nuevos prospectos.

El próximo 18 de abril, la ciudad de Monterrey en México, marcará el inicio de esta etapa. A través de su empresa, Márquez Promotions, el capitalino busca detectar a los futuros referentes del pugilismo en su país.

El objetivo central de Juan Manuel Márquez es brindar una plataforma sólida a jóvenes con potencial. La intención es evitar que el talento se pierda por falta de oportunidades o recursos económicos.

La leyenda del boxeo mexicano, Juan Manuel Márquez acude a ‘La Hora de Willie’ #rgladeportiva #boxeo pic.twitter.com/2Sv6ZHIbW5 — RG La Deportiva (@rg690) February 12, 2026

Inicio de actividades en Monterrey

En una entrevista para el programa La hora de Willie en RG La Deportiva, el ex monarca confirmó la fecha de su primera función. El evento lleva por nombre “Gloves and Glory” y se realizará en territorio regiomontano.

“El 18 de abril empezamos como promotores aquí en Monterrey, en la República mexicana, apoyando el boxeo”, explicó Juan Manuel Márquez durante la charla con el medio de comunicación.

La prioridad de esta cartelera es presentar combates equilibrados. Para ello, se han seleccionado boxeadores competitivos tanto de la localidad como de diversos estados de la República Mexicana.

Detalles de la cartelera estelar

El combate principal de la noche enfrentará a dos jóvenes con récords destacados. El regiomontano Abdel Paul Cazarez, quien marcha invicto con 8 victorias, será uno de los protagonistas.

Su rival será Juan Becerra García, proveniente de Puerto Vallarta. Este enfrentamiento representa el tipo de desafíos que Juan Manuel Márquez desea promover para incentivar el crecimiento de los atletas.

Motivación detrás del proyecto

El interés del ex campeón no reside en la obtención de beneficios financieros. Según sus propias palabras, la misión principal es ver a los jóvenes alcanzar sus metas profesionales.

“Por el amor al deporte y ver a los muchachos que cumplan sus sueños”, puntualizó Juan Manuel Márquez al referirse a los motivos que lo impulsaron a fundar su propia promotora.

El empresario enfatizó que en México abunda el talento que solo requiere dirección. Por ello, Juan Manuel Márquez enfocará sus esfuerzos en apoyar a quienes demuestren disciplina y hambre de triunfo en este deporte.

