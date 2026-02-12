Pacquiao le da una estrategia a Ryan García para vencer al Azteca Barrios

Manny Pacquiao compartió su perspectiva sobre el próximo enfrentamiento entre el “Azteca” Mario Barrios y Ryan García. El ícono filipino analizó el combate basándose en su propia experiencia reciente frente al actual campeón del CMB.

Tras su empate contra Barrios, el ex campeón de ocho divisiones identificó los puntos clave para el éxito. El veterano considera que la preparación física será el factor determinante para que Ryan García logre la victoria.

Pacquiao busca que el joven retador no cometa los mismos errores que impidieron su propio triunfo por el título en julio. El análisis de la leyenda se centra en la resistencia que exige el boxeo de élite actual.

💪 Manny Pacquiao tells Ryan Garcia exactly what he must do to beat Mario Barrios



After drawing Barrios in a controversial WBC welterweight title fight last July—despite being 46 and winless for years—Pac-Man knows the challenge all too well. pic.twitter.com/dHqWlfMJUw — Visit NoSmokeBoxing.com 🥊 (@NoSmokeBoxing) February 12, 2026

El consejo directo de la leyenda

El “Pac-Man” fue consultado por los medios sobre las posibilidades de su colega. En declaraciones exclusivas para FightHype.com, el filipino fue enfático sobre la disciplina necesaria.

“Es una buena pelea, Ryan debe entrenar duro [para conseguir la victoria]”, expresó Pacquiao textualmente al medio especializado sobre el camino que debe tomar Ryan García.

El filipino cree que el talento natural necesita el respaldo de una condición física impecable para superar al campeón. La advertencia es clara: la técnica no bastará si no hay un fondo físico sólido detrás.

El panorama para el combate

El retador llega a este compromiso tras una derrota frente a Rolando Romero. A pesar de ese resultado, las apuestas colocan a Ryan García como el favorito para destronar al boxeador de raíces mexicanas.

Barrios no ha ganado una pelea por título desde 2019, acumulando empates en sus últimas defensas. Este registro motiva al equipo del retador a buscar un triunfo contundente que lo posicione nuevamente en la cima.

La cartelera contará con dos peleas adicionales de campeonato mundial. El enfoque de la prensa se mantiene en si se seguirá el consejo de entrenar al límite para asegurar el cinturón verde y oro.

Azteca vs King 💥 Whose side are you on?



Mario “El Azteca” Barrios will defend his WBC Lightweight Championship against “King” Ryan Garcia on Feb 21, 2026, at T-Mobile Arena.#BarriosGarcia 📍 Las Vegas pic.twitter.com/6Eae3kDD9A — World Boxing Council (@WBCBoxing) February 11, 2026

Importancia estratégica del duelo

El ganador de este evento principal ya tiene un destino marcado en la división de las 147 libras. Se espera que el vencedor se enfrente próximamente a Conor Benn, el retador obligatorio del CMB.

El consejo de Pacquiao sirve como hoja de ruta para el entrenamiento final del púgil estadounidense. La disciplina mencionada por el filipino es innegociable ante un rival que no cede espacios en el ring.

El próximo sábado se definirá en el cuadrilátero si la estrategia sugerida fue bien ejecutada. Los ojos del boxeo mundial estarán sobre el desempeño físico que presente el aspirante al título.

