Óscar de la Hoya en nueva polémica: encabeza demanda millonaria de Golden Boy Promotions

La empresa Golden Boy Promotions, liderada por Óscar de la Hoya, presentó una demanda judicial contra Rick Mirigian, manager del boxeador Vergil Ortiz Jr. La promotora solicita una compensación superior a los 10 millones de dólares por daños y perjuicios.

La acción legal alega que Mirigian interfirió de manera indebida en el contrato vigente entre la empresa y el pugilista. Según los documentos presentados, el representante habría entorpecido las ventajas económicas de los acuerdos establecidos.

Esta disputa surge mientras se negocia un posible combate entre Vergil Ortiz y Jaron “Boots” Ennis para el próximo 25 de abril. La demanda de Óscar de la Hoya añade una carga de incertidumbre sobre la realización de este evento televisado por DAZN.

👀 More layers revealed…

Details of Golden Boy Promotions’ rift with Vergil Ortiz Jr.’s manager have emerged in a lawsuit.



Full Story https://t.co/jiONoQP360



Contracts. Fallout. Behind-the-scenes tension.

How does this impact Ortiz’s future? 💬🔥 pic.twitter.com/GQLCO7emwa — BoxingScene.com (@boxingscene) February 11, 2026

Detalles de la acusación legal

El abogado principal de la promotora, Ricardo P. Cestero, ingresó el recurso ante el Tribunal Superior de California en Los Ángeles. El texto afirma que el manager busca beneficiar a la nueva división de boxeo de la UFC, dirigida por Dana White.

“Desafortunadamente, Mirigian se ha embarcado en una campaña de autopromoción… para congraciarse con el nuevo jugador del mundo del boxeo, Dana White… y Zuffa”, redactó Cestero en el expediente judicial.

La defensa de Óscar de la Hoya sostiene que el manager reveló detalles privados sobre la situación contractual de Ortiz a promotoras competidoras. Entre las empresas mencionadas figuran Matchroom, Canelo Promotions y Zuffa Boxing.

Jaron “Boots” Ennis vs. Vergil Ortiz Jr. is being targeted for April in Las Vegas and could be finalized this week, sources tell @ringmagazine. Lots of optimism on both sides a deal within reach for the best fight at 154 pounds. pic.twitter.com/EuVTBbDsMV — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 9, 2026

Conflictos contractuales y derechos de exclusividad

Golden Boy Promotions argumenta que firmó a Vergil Ortiz con un contrato de tres años en agosto de 2024. Este acuerdo otorga a la empresa de Óscar de la Hoya el derecho exclusivo para negociar todas sus actividades profesionales.

El promotor afirma que Mirigian compartió términos confidenciales y montos mínimos de premios con rivales del mercado. Estas acciones habrían debilitado la posición de la empresa durante las conversaciones con otras plataformas.

“En un claro intento por congraciarse con Zuffa, Mirigian ha interfidor deliberada y deliberadamente en los contratos de Golden Boy para su propio beneficio”, sostuvo Cestero a BoxingScene.

Hasta el momento, ni Rick Mirigian ni Óscar de la Hoya han emitido declaraciones adicionales ante las solicitudes de entrevistas. El proceso busca una medida cautelar inmediata para detener cualquier interferencia en el futuro cercano del boxeador.

Sigue leyendo:

– Xander Zayas cuenta sobre la invitación de Bad Bunny a su show en el Super Bowl

– David Benavídez considera que el Canelo es su enemigo

– Fallece José Bisbal, padre de David Bisbal y excampeón de boxeo en España



