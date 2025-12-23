Desacuerdo en equipo de Vergil Ortiz retrasa negociación con Boots Ennis

Un desacuerdo entre Rick Mirigian, Óscar de la Hoya y Eric Gómez está retrasando las negociaciones para concretar la pelea entre Vergil Ortiz Jr. y Jaron ‘Boots’ Ennis, según reportó Dan Rafael.

De acuerdo con el periodista en ProboxingFans, Rafael informó que la guerra entre Mirigian y los directores de Golden Boy Promotions es por dinero, y de no llegar a un acuerdo no habrá pelea.

“El problema para concretar el combate es entre Eric Gómez y Óscar de la Hoya, de Golden Boy, y Rick Mirigian, representante de Vergil Ortiz. Están librando una guerra en la junta directiva por el dinero para esa pelea”, dijo.

Óscar de la Hoya celebra junto a Vergil Ortiz Jr. su victoria sobre Erickson Lubin. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Si no logran resolverlo, la pelea no se llevará a cabo. Rick ha adoptado una actitud de tierra arrasada al respecto. Y Óscar y Eric no se van a rendir. Y están discutiendo como perros y gatos”, agregó.

Según comentó el entrenador Robert García, Vergil Ortiz Jr. y Boots Ennis habían iniciado negociaciones para concretar un enfrentamiento en el 2026 y que ambos equipos estuvieron reunidos por largo tiempo.

Asimismo, Eddie Hearn indicó que ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB.

Jaron Ennis quiere que su siguiente rival sea Vergil Ortiz Jr. Crédito: Chris Szagola | AP

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Robert García dice que Vergil Ortiz Jr. y Boots Ennis iniciaron negociaciones

· Jaron Ennis envía mensaje a Óscar de la Hoya: “Díganle que firme el contrato”

· Eddie Hearn confirma que Jaron Ennis firmó un acuerdo para pelear con Ortiz