Eddie Hearn sobre falta de acuerdo para Ortiz vs. Ennis: “Frustrante”

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, expresó que es extremadamente frustrante que no haber llegado a un acuerdo con el equipo de Vergil Ortiz Jr. para concretar la pelea con Jaron ‘Boots’ Ennis.

En declaraciones a la prensa recogidas por Boxing News 24, Hearn explicó que no sabe por qué no han avanzado en las negociaciones, pero cree que Ortiz Jr. es el que no quiere la pelea.

“Solo estamos esperando. Es extremadamente frustrante. No lo entendemos. Llegamos a un acuerdo con Golden Boy. Creo que Golden Boy y Óscar (De la Hoya) quieren esa pelea. ‘Boots’ está fichado para la pelea. Ortiz, no entiendo qué está pasando. ¿Con quién más podría pelear Ortiz?”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. quiere cumplir su sueño y pelear con Errol Spence a continuación. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Esperamos que Vergil Ortiz acepte el reto y demuestre que es el mejor del mundo. En mi opinión, es el número uno y el número dos en las 154 libras. Así que hagámoslo realidad”, añadió.

Hace unos días el entrenador Robert García comentó que Vergil Ortiz Jr. y Boots Ennis habían iniciado negociaciones para concretar un enfrentamiento en el 2026 y que ambos equipos estuvieron reunidos por largo tiempo.

Asimismo, Eddie Hearn informó que ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

Jaron Ennis quiere que su siguiente rival sea Vergil Ortiz Jr. Crédito: Chris Szagola | AP

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB.

Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

