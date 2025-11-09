Óscar de la Hoya espera llegar a un acuerdo favorable para Ortiz con Ennis

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, espera llegar a un acuerdo donde los términos sean favorables para Vergil Ortiz Jr. y así poder concretar la pelea con Jaron ‘Boots’ Ennis.

En la conferencia de prensa después del combate, De la Hoya destacó que Ortiz Jr. tiene la ventaja en las negociaciones porque es el campeón a vencer y espera que Boots Ennis no se arrepienta.

“Sobre la pelea con Boots Ennis, sí, la discutiremos, por supuesto. Y conseguiré las mejores condiciones, siempre que nos sean favorables, porque (Ortiz) es el hombre. Lo persiguen. Vergil Ortiz es el campeón, es a quien todos quieren vencer. Y tiene la presión encima. Así que mi trabajo es conseguirle el mejor acuerdo posible”, dijo.

Vergil Ortiz y Jaron ‘Boots’ Ennis en su primer careo previo a su posible combate. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Así que, sí, esta pelea se llevará a cabo en la meca del boxeo, Las Vegas, si llegamos a un acuerdo. Y será la pelea más importante de la historia reciente. ¿Que si la esperamos con ansias? ¡Por supuesto! ¿Vergil también? Solo quiere pelear contra los mejores, eso es todo”, agregó.

Óscar de la Hoya aseguró que va a hablar con Eddie Hearn para llegar a un acuerdo y así lograr la superpelea “que todo el mundo querría ver.”

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Erickson Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB.

Vergil Ortiz Jr. venció a Erickson Lubin por nocaut técnico en Texas. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación, pero que solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

