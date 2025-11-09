Vergil Ortiz mantiene su título e invicto tras noquear a Lubin

Vergil Ortiz Jr. defendió su campeonato interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer por nocaut técnico en el segundo asalto a Erickson Lubin, el sábado por la noche en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

El mexoamericano comenzó dominando el ritmo de la pelea desde el primer campanazo. En el segundo asalto, Ortiz arrinconó a Lubin contra las cuerdas y desató una ráfaga de golpes de poder que obligó al árbitro a detener el enfrentamiento en el 1:30.

En la entrevista sobre el ring, Vergil Ortiz Jr. explicó que es un peleador agresivo, pero también inteligente por lo que fue paciente y aprovechó los errores de Lubin para terminar el duelo rápidamente.

“No había mucho que analizar; simplemente aproveché sus errores. Recopilé toda la información posible y la utilicé. Los ajustes que hice en la segunda ronda fueron solo para ser cauteloso. Soy paciente. Siento que la gente piensa que solo soy un boxeador agresivo. Sí, soy un boxeador agresivo; me encanta pelear. Por eso estoy en el boxeo. Pero también hay que ser inteligente, y puedo serlo cuando quiero”, dijo.

“Tenía la sensación de que iba a dominar a Lubin, pero solo tenía que creer en mí mismo, y eso fue lo que hice. Mucha gente decía que me iba a cansar o que me iba a noquear. Miren, es un gran boxeador, pero hay diferentes niveles en esto. Esta victoria me motivó muchísimo. Estamos listos para lo mejor; vamos a luchar contra lo mejor. ¡Boots, ven aquí!”, agregó.

Tras llamar a Jaron ‘Boots’ Ennis, este subió al ring y tuvieron su primer careo oficial. Recordemos que el promotor Eddie Hearn confirmó que ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación, pero que solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica.

Vergil Ortiz y Jaron ‘Boots’ Ennis en su primer careo previo a su posible combate. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y podría estar cerca de enfrentar a Jaron ‘Boots’ Ennis. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 24 peleas, 22 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Erickson Lubin, de 29 años, cayó por tercera vez en su carrera y perdió la oportunidad de ganar el título interino de las 154 libras. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y tres derrotas.

