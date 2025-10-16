Erickson Lubin quiere “callarle la boca a todos” contra Ortiz Jr.

Erickson Lubin quiere callarle la boca a todos los que lo critican con una gran actuación contra Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En una entrevista con MillCity Boxing, Lubin comentó que una victoria contra Ortiz Jr. lo consolidará como el mejor de la categoría y enmendará las derrotas pasadas.

“Mi trabajo es salir el 8 de noviembre y callarles la boca a todos. Toda esa palabrería no significa nada. Lo que importa es que me enfrente a Vergil Ortiz. No me preocupa el pasado. Voy a enmendar esas derrotas. Eso es lo que te convierte en un peleador. Algunos lo abandonan”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. subirá al ring en noviembre contra Lubin y es el favorito para ganar. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Saldremos a consolidar quién es el mejor de la división. Tienen a Vergil Ortiz como el número uno en la división de las 154 libras. Vencer a un tipo así me consolidará como el mejor. Con mi currículum, me pondrá en la cima”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de no ser el perdedor, quiere sorprender al mexoamericano. El estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11.

En cambio, en su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Erickson Lubin planea vencer a Vergil Ortiz para convertirse en el mejor de 154 libras

· Vergil Ortiz sobre pelea con Erickson Lubin: “Quiero ganar y lucir bien”

· Vergil Ortiz Jr. provoca a Xander Zayas tras coronarse campeón: “Recibiste un regalo”