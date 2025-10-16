Stephen Edwards afirma que Lubin tiene todo en contra ante Ortiz

El famoso entrenador Stephen Edwards afirmó que Erickson Lubin tiene todo en contra en la pelea que protagonizará ante Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En una entrevista con MillCity Boxing, Edwards cree que a Lubin tendrá que dar una actuación de lujo si quiere ganar en las tarjetas, ya que Ortiz Jr. es el favorito y tiene planeada una pelea con Jaron ‘Boots’ Ennis a continuación.

“En esta pelea, todo está en contra de Lubin. Si intenta noquear a Ortiz, será difícil para él, porque si se pega, a veces se lastima. Si boxea, quién sabe si le darán crédito por ganar por decisión en Texas. Ahora que hablan de la pelea entre ‘Boots’ y Ortiz, el dinero manda. Lubin tendrá que dar una actuación de lujo para ganar esta pelea”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. defenderá su campeonato interino frente a Erickson Lubin. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

En su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

En cambio, Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de no ser favorito, quiere sorprender al mexoamericano. El estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11.

Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

