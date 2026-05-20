EE.UU. acusa formalmente a Raúl Castro por derribo aéreo donde murieron 4 personas

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó cargos formales contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un hecho que dejó cuatro personas muertas y provocó una fuerte crisis diplomática entre Washington y La Habana. Castro era entonces ministro de Defensa, lo que lo convertía en la máxima autoridad del país después de su hermano Fidel.

Un tribunal federal en Miami ordenó retirar el carácter confidencial de la acusación sustitutiva presentada en el caso, luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitara formalmente hacer públicos los documentos judiciales. La decisión, firmada el 1 de mayo de 2026, autoriza que la acusación contra todos los implicados quede abierta al conocimiento público, tras considerar que existían fundamentos suficientes para levantar el secreto del expediente.

Entre los acusados por Estados Unidos se encuentran Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Todos ellos fueron señalados únicamente por el cargo de conspiración.

Un caso que tensó la relación entre Cuba y EE.UU.

Aunque durante años el caso permaneció congelado, la nueva acusación formal reabre uno de los expedientes más sensibles en la historia reciente entre ambas naciones.

Según los documentos judiciales, fiscales estadounidenses sostienen que Raúl Castro habría tenido participación en las decisiones que derivaron en el operativo militar contra las avionetas civiles.

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones dadas a conocer por las autoridades estadounidenses.

Blanche: “EE.UU. no olvidará a sus ciudadanos”

En conferencia de prensa, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que la acusación contra Castro no es más que un recordatorio para quienes maten estadounidenses.

“No se puede permitir que las naciones y sus líderes ataquen a los estadounidenses, los maten y queden impunes”, dijo. “Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos”.

Tras el anuncio, Blanche fue ovacionado de pie. CNN reportó que algunos de los presentes se conmovieron hasta las lágrimas, mientras un familiar del piloto de los aviones derrumbados, Mario de la Peña, se miraba consternado.

La acusación llega en medio de tensiones políticas

La publicación de los cargos ocurre en un contexto de nuevas tensiones entre Washington y La Habana, especialmente tras el endurecimiento de políticas hacia Cuba impulsadas en años recientes por sectores conservadores estadounidenses.

El caso también vuelve a colocar sobre la mesa las heridas abiertas dentro de la comunidad cubanoamericana en Florida, donde el derribo de las avionetas sigue siendo recordado como uno de los ataques más graves atribuidos al régimen cubano.

Familiares de las víctimas han exigido durante décadas justicia y responsabilidades penales contra altos funcionarios del gobierno de la isla.

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