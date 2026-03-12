El senador republicano Rick Scott pide que Raúl Castro sea juzgado en Estados Unidos

El senador republicano de Florida, Rick Scott, expresó su deseo de que el exmandatario cubano Raúl Castro sea llevado ante la justicia en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un incidente en el que murieron cuatro personas.

En una entrevista concedida a EFE, Scott afirmó que espera que se presenten cargos contra el exlíder cubano. “Quiero que Raúl Castro sea acusado por sus crímenes, por matar a estadounidenses. Creo que debe ser traído a Estados Unidos para ser juzgado”, declaró el legislador republicano.

El senador forma parte de un grupo de políticos estadounidenses, principalmente de Florida, que presionan para que el Departamento de Justicia investigue penalmente a Castro por el derribo de dos aeronaves civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996.

En ese hecho murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente, cuando cazas de la Fuerza Aérea cubana atacaron los aviones del grupo con base en Miami. Según registros históricos citados por medios estadounidenses, el incidente ocurrió en espacio aéreo internacional.

Scott, nacido en 1952 en Bloomington, Illinois, ha sido uno de los senadores republicanos más activos en pedir acciones contra el antiguo gobierno cubano. En sus declaraciones insistió en que el caso del derribo de las avionetas aún debe resolverse judicialmente. “Ayudemos al pueblo cubano a avanzar”, señaló al referirse a la posibilidad de exigir responsabilidades a antiguos dirigentes de la isla.

En los últimos meses, otros legisladores cubanoamericanos también han impulsado la idea de presentar cargos criminales contra Castro. Algunos han pedido incluso que el Departamento de Justicia evalúe emitir una alerta internacional si se presentan acusaciones formales.

Las declaraciones del senador se producen en medio de un endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba bajo la administración del presidente Donald Trump. Washington ha incrementado la presión política y económica sobre La Habana, incluyendo medidas para restringir el suministro de combustible a la isla.

En ese contexto, Scott sostuvo que el sistema político cubano enfrenta un momento decisivo. “El tiempo del régimen cubano se acaba”, afirmó, al tiempo que expresó su esperanza de que el país avance hacia un proceso de transición democrática.

El legislador también destacó el papel del actual secretario de Estado, Marco Rubio, en la estrategia regional de Washington. Según Scott, tanto Trump como Rubio “tienen un plan para instaurar la democracia en toda América Latina”, un proceso que, dijo, podría extenderse a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sigue leyendo: