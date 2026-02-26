Qué se sabe del tiroteo reportado por Cuba contra una lancha civil de EE.UU. por presunta “infiltración”

El enfrentamiento entre una lancha estadounidense y una patrulla fronteriza cubana frente a la costa norte de la isla, que se saldó este miércoles con cuatro muertos, hace temer por una posible escalada de tensión entre estos históricos enemigos.

El Ministerio del Interior cubano (Minint) informó que cuatro tripulantes de una lancha que se aproximó a la costa de la isla fueron abatidos después de que ignoraran el alto que les dio una patrulla cubana, y abrieran fuego contra los agentes.

El gobierno que encabeza Miguel Díaz-Canel asegura que los pasajeros de la lancha eran cubanos que residen en Estados Unidos, iban armados y querían entrar al país “con fines terroristas”.

Washington asegura que “no fue una operación de Estados Unidos”, según señaló su secretario de Estado, Marco Rubio, quien subrayó que no hubo personal gubernamental implicado y que las autoridades están investigando lo sucedido.

Según el Minint, los tripulantes de la lancha abrieron fuego contra los agentes cubanos cuando se aproximaron a ellos.

Un comandante de la patrulla cubana y los otros seis pasajeros de la lancha que intentaban ingresar a Cuba resultaron heridos.

El inusual incidente, del que por el momento solo se tienen los detalles que han aportado las autoridades cubanas, se produce en un momento especialmente delicado entre ambos países.

Qué dice Cuba que sucedió

El incidente ocurrió, según el Minint, en aguas territoriales de la isla, cerca de Cayo Falcones, en la provincia central de Villa Clara.

De acuerdo con las autoridades cubanas, la lancha rápida con matrícula de Florida se encontraba aproximadamente a una milla náutica al noreste del canal marítimo El Pino cuando fue interceptada por una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras, integrada por cinco efectivos, que se aproximó con el objetivo de identificarla.

Adalberto ROQUE / AFP via Getty Images: La lancha fue interceptada por una patrulla de Tropas Guardafronteras, según el Ministerio del Interior cubano.

Desde la lancha, según el relato del Minint, se abrió fuego contra los agentes fronterizos y el comandante de la patrulla resultó herido.

“Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, indicó el ministerio en un primer comunicado.

Ya en la tarde del miércoles, en otra comunicación, el Minint señaló que “se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

Siempre según los detalles de las autoridades cubanas, “se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

El ministerio apuntó que “todos los participantes son cubanos residentes en Estados Unidos”.

En la red social X, la presidencia cubana afirmó que “ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”.

Quiénes son los fallecidos y los heridos

Los seis tripulantes de la lancha que resultaron heridos fueron identificados por las autoridades cubanas como Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Los heridos fueron trasladados a un hospital de la isla para recibir tratamiento médico, según La Habana.

Entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova, mientras que se trabaja en la identificación de los otros tres, dijo el Minint.

La mayoría de los implicados tienen, según las autoridades cubanas, “un historial conocido de actividad delictiva y violenta”.

En Cuba también se detuvo a Duniel Hernández Santos, “enviado desde EE.UU. para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”, de acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior.

El Minint afirmó que “continúan las investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos” y reiteró la voluntad de Cuba de proteger sus aguas territoriales, así como “su soberanía y la estabilidad en la región”.

YAMIL LAGE / AFP via Getty Images: El gobierno de Miguel Díaz-Canel afirmó su voluntad de proteger las aguas territoriales cubanas.

Misael Ortega Casanova, hermano del único fallecido que ha sido identificado por el momento, aseguró que Michel había caído en lo que calificó como una búsqueda “obsesiva y diabólica” de la libertad de Cuba, según dijo a la agencia de noticias Associated Press.

Según el hermano, Ortega Casanova era camionero y ciudadano de EE.UU, donde llevaba viviendo 20 años. Deja atrás esposa, y una hija embarazada. “Se obsesionaron tanto que no pensaron en las consecuencias ni en sus propias vidas”, lamentó en declaraciones a AP. “Solo los cubanos que hemos vivido allí lo entendemos”.

Uno de los heridos identificados, Conrado Galindo Sariol, fue entrevistado el pasado verano por “Martí Noticias”, un sitio web con sede en Estados Unidos que aboga por un cambio de gobierno en Cuba.

Galindo Sariol fue presentado como “antiguo preso político”, y aseguró que apoyaba la lucha de los cubanos, especialmente en la parte oriental de la isla, “para lograr la libertad que se necesita”.

Según dijo al medio, las protestas en Cuba en aquel momento “no eran una chispa que se fuera a extinguir”.

Cuál ha sido la respuesta de EE.UU.

Estados Unidos ha reaccionado con sorpresa ante el incidente.

Las autoridades del país aseguran que han iniciado su propia investigación sobre lo sucedido, así como las nacionalidades y situación migratoria de quienes estaban en el barco. En la investigación participan el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera.

El vicepresidente JD Vance afirmó haber sido informado sobre el incidente, que está siendo investigado: “Ojalá no sea tan grave como tememos”, dijo a los medios.

“Es sumamente inusual ver tiroteos en alta mar como este. No es algo que ocurra todos los días. Es algo que, francamente, no ha sucedido con Cuba en mucho tiempo”, señaló el secretario de Estado Marco Rubio, que se encontraba en San Cristóbal y Nieves para entrevistarse con líderes caribeños.

“Vamos a averiguar exactamente qué sucedió, quiénes estuvieron involucrados, y tomaremos una decisión con base en lo que descubramos”, señaló Rubio quien es, a su vez, hijo de migrantes cubanos.

El secretario de Estado afirmó que no pueden fiarse de la información que han proporcionado las autoridades cubanas, y que Washington identificará de forma independiente los hechos del caso.

Jonathan Ernst / POOL / AFP via Getty Images: Marco Rubio afirmó que EE.UU. investigará los hechos.

El representante de Florida Carlos Giménez, cubanoestadounidense y exalcalde de Miami, exigió una investigación “urgente” sobre lo que calificó de “masacre”, en un mensaje en la red social X.

Giménez indicó que las autoridades de EE.UU. “deben determinar si alguna de las víctimas era ciudadana estadounidense o residente legal” y añadió que el gobierno cubano “debe ser relegado al olvido”.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que ha “ordenado a la Fiscalía Estatal que colabore con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación.

“No se puede confiar en el gobierno cubano, y haremos todo lo posible para que estos comunistas rindan cuentas”, sentenció.

Cuál es el contexto

El incidente se ha producido en un momento de gran tensión entre Cuba y Estados Unidos.

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses, Washington ha endurecido el cerco a Cuba, y el propio Donald Trump ha amenazado a La Habana para que “llegue a un acuerdo pronto” o “se atengan a las consecuencias”.

La isla vive la peor crisis económica y humanitaria de su historia reciente, agravada por el bloqueo estadounidense a los envíos de petróleo desde Venezuela, su tradicional aliado en la región.

Trump llegó a firmar una orden ejecutiva para imponer aranceles a todo país que proporcionara petróleo a la isla, poniendo a México, su otro principal proveedor de combustible, en un aprieto.

Este mismo miércoles, sin embargo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que permitirá el envío de petróleo venezolano al sector privado en Cuba.

Las directrices estadounidenses dejan claro que las posibles transacciones deben “apoyar al pueblo cubano, incluido el sector privado”, mientras que las transacciones que involucren o beneficien al ejército cubano u otras instituciones gubernamentales seguirían estando prohibidas.

Washington ha endurecido el tono con Cuba desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, y el presidente ha amenazado con nuevas intervenciones internacionales, llegando a exigir a La Habana en sus redes sociales que negocie “ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”.

“Cuba vivió durante muchos años gracias a las grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!”, publicó Trump en enero en su red Truth Social.

YAMIL LAGE / AFP via Getty Images: La escasez de combustible ha agravado la profunda crisis humanitaria que padecen los cubanos.

En sus declaraciones, Trump pareció descartar, sin embargo, una operación militar.

Según el medio estadounidense Axios, Marco Rubio mantiene conversaciones secretas con el nieto del exmandatario cubano Raúl Castro.

De acuerdo con la publicación, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, también conocido como “El Cangrejo”, habría mantenido esos intercambios al margen de las autoridades cubanas, lo que demostraría, según Axios, que Washington considera a Raúl Castro, de 94 años y retirado oficialmente, como el auténtico responsable de las decisiones de la isla.

No es la primera vez que sucede

Este tipo de incidentes no son frecuentes, pero tampoco es la primera vez que sucede.

En 2022, el gobierno cubano aseguró que había interceptado un total de 13 lanchas rápidas estadounidenses dedicadas al tráfico de migrantes ese año, y que intercambió disparos con dos de ellas.

En uno de esos casos, una lancha rápida procedente de Estados Unidos disparó contra fuerzas fronterizas cubanas cerca de Villa Clara y provocó heridas a un oficial cubano.

Otro suceso se produjo en Bahía Honda, en el oeste de la isla. En esa ocasión, una embarcación también procedente de Estados Unidos chocó con una patrullera del ministerio del Interior. La lancha se hundió y varios de sus tripulantes murieron.

Las autoridades de la isla reportan con frecuencia el hallazgo de lanchas rápidas abandonadas o capturadas en la costa norte (Ciego de Ávila, Villa Clara, La Habana) usadas habitualmente para recoger a potenciales migrantes, señalando estas acciones como “violaciones territoriales y tráfico humano”.

*Con información adicional de Atahualpa Ameriese.

