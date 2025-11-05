Erickson Lubin dice que Vergil Ortiz lo está subestimando

Erickson Lubin expresó que Vergil Ortiz Jr. lo está subestimando al hablar de su posible duelo con Jaron ‘Boots’ Ennis antes de enfrentarlo este sábado 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En una entrevista con el canal de Brian Custer en YouTube, Lubin comentó que planea arruinar los planes de Ortiz Jr. contra ‘Boots’ Ennis y recordó que tiene la experiencia necesaria para vencerlo.

“Vergil Ortiz y ‘Boots’ me están subestimando. Están buscando crear combates imaginarios mucho antes de que algo así suceda. Esta es una pelea importantísima. Es la pelea más importante de Vergil Ortiz, su prueba más difícil, y también una de mis peleas más importantes”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. podría pelear a continuación con Boots Ennis si supera a Lubin. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“He peleado contra la élite de la división. Peleé contra los Fundoras. Peleé contra (Jermell) Charlo. Peleé contra Ramos. Para pelear contra alguien como Vergil Ortiz, estoy muy preparado. Estoy extremadamente preparado para esta pelea y estoy dispuesto a arruinar todos esos planes”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

En su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En cambio, el estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11. Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de ser el perdedor, quiere sorprender al mexoamericano.

Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino y consolidarse en la categoría. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

