Jaron Ennis envía mensaje a Óscar de la Hoya: “Díganle que firme el contrato”

Jaron ‘Boots’ Ennis envió un mensaje a Óscar de la Hoya y le pidió que instara a Vergil Ortiz Jr. -campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- a firmar el contrato para que se enfrenten a continuación.

Boots ‘Ennis’ ya puso su lúbrica en el acuerdo previo al que llegaron Golden Boy y Matchroom Boxing -según confirmó su promotor Eddie Hearn- para pelar contra Ortiz Jr.

“Ya voy. Díganle (a De la Hoya) que firme el contrato. Tiene una pelea importante contra Lubin. Que se encargue de sus asuntos y yo pelearé con el ganador”, dijo en una entrevista con IFLTV.

Óscar de la Hoya es el promotor de Vergil Ortiz Jr. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

En el pasado, Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. El mexoamericano subió a las 154 libras y se convirtió en campeón interino de peso mediano junior del CMB, mientras que el estadounidense permaneció en la categoría y se coronó monarca unificado.

En su última pelea, Jaron Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima. El estadounidense ahora quiere enfrentar al ganador del combate entre el mexoamericano y Erickson Lubin.

En cambio, Ortiz Jr. retuvo su título interino al vencer a Israil Madrimov por decisión unánime de los jueces. Ahora el campeón subirá el ring contra Lubin el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

Vergil Ortiz Jr. subirá al ring en noviembre. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

