Jaron Ennis promete que Ortiz pagará por todo lo que ha dicho

Jaron ‘Boots’ Ennis, campeón interino de 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), prometió que Vergil Ortiz Jr. pagará por todo lo que ha dicho él y su equipo si se concreta la pelea entre ambos.

En declaraciones sobre el ring tras ser retado por Ortiz Jr., Boots Ennis afirmó que este es el momento perfecto para que el duelo con el mexoamericano suceda y aseguró que será uno de los mejores del boxeo.

“Es la mejor pelea en el boxeo. Creo que se vio tremendo, hizo un gran trabajo, pero voy a mostrarle al mundo por qué soy el mejor del mundo. Tu equipo ha estado hablando mucho y voy a hacerte pagar por todo lo que han dicho“, dijo.

Things got HEATED between Boots and Vergil Ortiz Jr. 👀#OrtizLubin pic.twitter.com/x9qZzVyvkV — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 9, 2025

“Tu manager (Rick Mirigian) está diciendo tonterías, Óscar también y te haré pagar por todo lo que dicen. Te lo garantizo, y podemos apostar lo que sea. Te lo garantizo. Ha llegado el momento. Es hora de ver este dinero y de que esta pelea se haga realidad. Tengo algo para ti”, agregó.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

En su última pelea, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB. En cambio, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Erickson Lubin y acabó con él en el segundo round.

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación, pero que solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica.

Vergil Ortiz Jr. venció a Erickson Lubin por nocaut técnico en Texas. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

