Robert García dice que Ortiz Jr. y Boots Ennis iniciaron negociaciones

El entrenador Robert García comentó que Vergil Ortiz Jr. y Jaron ‘Boots’ Ennis iniciaron negociaciones para concretar un enfrentamiento en el 2026.

En el canal ProBox TV, García declaró que los equipos de Ortiz Jr. y Boots Ennis sostuvieron una larga reunión y se espera que en los próximos días se anuncie el duelo.

“Es lo que se está hablando. Para mí como fanático sería la pelea que más ganas me daría de ver porque es una gran pelea, 50/50. Los dos peleadores están en su momento, así que se debe de hacer. Yo no estoy en las negociaciones, pero yo supe que ayer estuvieron por más de 6 horas tratando de finalizar algo. Obviamente son dos promotores, son dos manejadores que están negociando, que se está trabajando y es un proceso no se resuelven todo en un día”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. podría pelear a continuación con Jaron ‘Boots’ Ennis. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Como lo digo, lo que supe es que fueron más de 6 horas las que estuvieron negociando. Pero esto se puede tardar días, semanas, a veces hasta un par de meses para finalizar. Espero que no se tarden tanto porque es una pelea que debe suceder el año que viene, es una pelea grandísima, de las más grandes y de las más esperadas para el fanático”, agregó.

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB.

Jaron Ennis quiere que su siguiente rival sea Vergil Ortiz Jr. Crédito: Chris Szagola | AP

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Vergil Ortiz mantiene su título e invicto tras noquear a Lubin

· Jaron Ennis envía mensaje a Óscar de la Hoya: “Díganle que firme el contrato”

· Eddie Hearn confirma que Jaron Ennis firmó un acuerdo para pelear con Ortiz