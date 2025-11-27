Frank Martin duda que Boots Ennis pueda aguantar la pegada de Ortiz

Frank Martin, contendiente de 135 libras, duda que Jaron ‘Boots’ Ennis pueda aguantar la potente pegada de Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), si se concreta la pelea entre ambos.

En una entrevista Fight Hub TV, Martin comentó que esta pelea es una locura por el estilo de ambos, pero piensa que Ortiz Jr. tendría la ventaja sobre Boots Ennis por su poderoso golpeo.

“Boots es un peleador que da lo mejor de sí. La cuestión es, sin embargo, que si puede enfrentarse a otro boxeador con pegada potente y que te va a conectar esos golpes fuertes, ¿podrá aguantarlos contra un pegador tan potente como Vergil Ortiz Jr.?“, dijo.

“Sus estilos son un choque. Es una pelea de locos. Hemos visto a ‘Boots’ recibir golpes realmente fuertes. No creo que haya recibido golpes limpios de un pegador como Vergil. Su defensa podría ser impecable la noche que pelee contra Vergil. Puede que no. No lo sabemos”, dijo.

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

