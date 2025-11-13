Padre de Jaron Ennis duda que Vergil Ortiz quiera pelear

Derrick ‘Bozy’ Ennis, padre y entrenador de Jaron ‘Boots’ Ennis, duda que Vergil Ortiz Jr. y su equipo quieran pelear con su hijo a continuación.

En declaraciones a DAZN, ‘Bozy’ Ennis aseguró que ellos sí están interesados en el enfrentamiento contra Ortiz Jr. y espera que se pueda concretar pronto.

“Por lo que parece, no quieren pelear. Pero podemos seguir adelante. Queremos la pelea. Creo que es una gran pelea para ambos. Vergil es un gran peleador, no se le puede quitar mérito. Tiene buena gente detrás. Ya veremos”, dijo.

Jaron Ennis quiere que su siguiente rival sea Vergil Ortiz Jr. Crédito: Chris Szagola | AP

“Creo que lo que pase (cuando peleen), si Vergil es tan bueno como todos dicen, verán a ‘Boots’ subir de nivel. Todavía no han visto nada. No han visto nada de lo que Boots puede hacer. Ha estado entrenando con pesos pesados ​​y semipesados ​​y los ha estado noqueando”, añadió.

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB.

Vergil Ortiz Jr. mantuvo su invicto con una dominante actuación. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Vergil Ortiz mantiene su título e invicto tras noquear a Lubin

· Jaron Ennis envía mensaje a Óscar de la Hoya: “Díganle que firme el contrato”

· Eddie Hearn confirma que Jaron Ennis firmó un acuerdo para pelear con Ortiz