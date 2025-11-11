Eddie Hearn cree que De la Hoya busca una excusa para no hacer Ortiz vs. Ennis

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, cree que Óscar de la Hoya está buscando una excusa para no hacer la pelea entre Vergil Ortiz Jr. y Jaron ‘Boots’ Ennis al exigir ser el lado A en las negociaciones.

En una entrevista con Fight Hub TV, Hearn explicó que en este momento todo está dado para que se realice el combate, pero destacó que Boots Ennis sí ha sido campeón y Ortiz Jr. no.

“Cuando empiezas a escuchar cosas como: ‘somos el lado A, queremos 10 millones, queremos esto o aquello’, es como: ‘¿de qué hablan? Ortiz nunca ha sido campeón mundial. Es un gran peleador, Boots ha sido campeón mundial, ha sido campeón unificado, pero ahora mismo, ninguno de los dos lo es. Solo son los dos mejores peleadores de la división”, dijo.

Jaron Ennis quiere que su siguiente rival sea Vergil Ortiz Jr. Crédito: Chris Szagola | AP

“Si realmente crees que eres el mejor, haz la pelea y será muy interesante ver ahora si realmente lo creen, porque la pelea está ahí. La pelea está hecha, el dinero está ahí, el pay-per-view está ahí. Es una pelea enorme, pero puedes encontrar una excusa si no quieres hacerla, así que ya veremos”, agregó.

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB.

Vergil Ortiz y Jaron ‘Boots’ Ennis en su primer careo previo a su posible combate. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

