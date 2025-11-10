Errol Spence predice posible pelea Vergil Ortiz y Jaron Ennis

Errol Spence Jr., excampeón unificado de peso welter, predijo que la posible pelea entre Vergil Ortiz Jr. y Jaron ‘Boots’ Ennis podría ganarla cualquiera de los dos.

En declaraciones a la prensa tras la victoria del mexoamericano, Spence Jr. expresó que sería un gran enfrentamiento si se llega a concretar porque Ortiz Jr. y Boots Ennis son peleadores muy emocionantes.

“El resultado podría ser cualquiera. Ambos son emocionantes. Que peleen a esta edad será una gran pelea”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. mantuvo su invicto con una dominante actuación sobre Erickson Lubin. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

“Creo que esta es la pelea que tiene que suceder, hombre, creo que esta es”, declaró el campeón interino de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras noquear a Lubin.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones, pero ahora parece que este duelo se hará realidad.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB.

Vergil Ortiz y Jaron ‘Boots’ Ennis en su primer careo previo a su posible combate. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

