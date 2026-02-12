David Benavídez considera que el Canelo es su enemigo

David Benavídez ha sido uno de los peleadores más insistentes entre los posibles rivales de Saúl Álvarez. “Bandera Roja” ha insistido en conseguir un combate contra el Canelo desde hace varios años. Después de varios rechazos, Benavídez considera que el Canelo es su enemigo.

El boxeador mexicoamericano no ha contado con la aprobación de Saúl Álvarez para la planificación de una pelea. En varias ocasiones Benavídez ha retado públicamente al Canelo, pero el tapatío ha ignorado las solicitudes.

En vista de todos estos rechazos, David Benavídez ha reconocido que no le tiene un gran aprecio al peleador nacido en Guadalajara. En una entrevista en The Danza Project, Benavídez calificó al Canelo como su ‘archienemigo’.

“Siempre en el boxeo, o en cualquier deporte, todos tienen su archienemigo. Básicamente, Canelo es mi archienemigo”, dijo el púgil de 29 años.

Del mismo modo, David Benavídez reconoció que tendrá un vacío en su carrera si no logra subirse al ring contra Saúl Álvarez. Pero una vez más el “Bandera Roja” aclaró que esta pelea no está en sus manos.

“Así es exactamente como sería. Sería un momento desafortunado que nunca ocurrió en el boxeo (…) Si no sucede, realmente no hay nada que pueda hacer al respecto”, agregó.

El próximo paso de Benavídez

David Benavídez se medirá a Gilberto “Zurdo” Ramírez el 2 de mayo en T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada. En este combate estarán en juego los Campeonatos de peso crucero de la AMB (WBA) y la OMB (WBO). Se estima que Benavídez vuelva al cuadrilátero a finales de año, pero el nombre de Saúl Álvarez luce muy lejos. El “Bandera Roja” tiene un récord perfecto de 31 victorias (25 por la vía rápida).

