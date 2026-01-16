David Benavídez no pierde la esperanza de enfrentar al Canelo

Durante su carrera, Saúl Álvarez ha sido cuestionado sobre la calidad de los rivales a los que se ha enfrentado. Las críticas indican que en Canelo ha seleccionado retadores a de poco riesgo. Uno de los peleadores a los que siempre le ha dado la espalda es a David Benavídez. El peleador mexicoamericano no pierde la esperanza de subirse al ring con Canelo.

Esta petición no es nueva. David Benavídez tiene varios años retando a Saúl Álvarez. “Bandera Roja” se ha atrevido a buscar un combate con el Canelo en sus mejores momentos y ahora lo continúa haciendo en medio de sus recientes caídas. En una inauguración de un gimnasio en Phoenix, Benavídez lo ha vuelto a retar.

💣 ¡DAVID BENAVIDEZ LE RESPONDE AL CANELO!



🗣️ "¿Por qué estás pidiendo 150-200 MDD?"



🤬 El Monstruo Mexicano explotó en redes sociales tras la negativa de Saúl Álvarez pic.twitter.com/vS4rIYkkAe — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) March 21, 2024

“No estoy cansado de hablar de eso. Es una pelea que la gente siempre ha querido ver. Hasta que Canelo se retire, siempre habrá una oportunidad”, dijo el boxeador mexicoamericano en unas declaraciones recopiladas por el Izquierdazo.

David Benavídez ha insistido desde que se mantenía en la división de las 168 libras. Pero después de tantos rechazos, el “Bandera Roja” decidió subir a las 175 libras. En este peso Benavídez se convirtió en campeón interino del CMB y de la AMB. Benavídez seguirá con su ascenso.

“Es una buena forma de decirlo, subir de peso me puso al volante de mi carrera. Ya no estoy esperando a un solo tipo. Se siente bien no depender de nadie para hacer peleas”, explicó el peleador nacido en Arizona.

Saúl Álvarez se encuentra en fase de recuperación tras someterse a una cirugía de codo. Se espera que el Canelo tenga un combate en el mes de septiembre. El peleador mexicano arrastra con su última derrota sufrida en septiembre de 2025 contra Terence “Bud” Crawford.

Por su parte, David Benavídez tendrá un gran combate el 2 de mayo. “Bandera Roja” se medirá a Gilberto “Zurdo” Ramírez en el T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada. En la categoría de peso crucero (200 libras), Benavídez tiene el objetivo de convertirse en el campeón unificado de la WBA y WBO.

A sus 29 años, David Benavídez mantiene un impecable registro de 31 victorias en 31 combates. 25 de esos triunfos fueron por la vía rápida del nocaut, incluyendo su último nocaut técnico contra Anthony Yarde en noviembre de 2025.

Sigue leyendo:

– El Canelo Álvarez entra en un año clave, según Mauricio Sulaimán

– Artur Beterbiev solo está concentrado en la trilogía con Bivol

– Jermall Charlo planea vengar a su hermano de la derrota con Canelo

– Eddie Hearn: Bivol regresará en pelea mandatoria y no contra Beterbiev