Artur Beterbiev solo está concentrado en la trilogía con Bivol

Artur Beterbiev aseguró que solo está concentrado en hacer la trilogía con su compatriota Dmitry Bivol porque quiere recuperar los títulos de peso semicompleto y quiere que la pelea sea en Moscú, Rusia.

En declaraciones a la prensa durante su asistencia al Campeonato Mundial de Boxeo Masculino de la IBA en Dubai, Beterbiev admitió que le gustaría también pelear con David Benavídez, campeón de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero le interesa más Bivol.

“Es muy importante para mí recuperar mis títulos. (El peso crucero también) es interesante. Ahora estoy más concentrado en la trilogía. Nuestra pelea será más interesante en Moscú”, dijo.

Dmitry Bivol volverá al ring en 2026. Crédito: John Locher | AP

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, Dmitry Bivol tiene planeado volver en primavera y no está en sus planes la tercera pelea con el excampeón ruso. El monarca unificado volverá en una pelea mandatoria.

Recordemos que tras ganar la revancha contra Artur Beterbiev y convertirse en campeón indiscutido, Bivol renunció a su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con su compatriota.

Poco después se supo que Bivol abandonó las negociaciones con su compatriota para tratar su lesión en la espalda. Tras regresar a los entrenamientos, el ruso sigue teniendo en mente a Beterbiev, pero también Benavídez está en sus planes.

Artur Beterbiev quiere que Dmitry Bivol defina la fecha de la trilogía. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Artur Beterbiev, de 40 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de las 175 libras a Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

Sigue leyendo:

· Turki Alalshikh dice que habrá trilogía si Bivol y Beterbiev aceptan

· Artur Beterbiev se pronuncia tras perder su invicto contra Dmitry Bivol

· Dmitry Bivol hizo los ajustes y venció a Artur Beterbiev en la revancha