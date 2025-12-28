Eddie Hearn: Bivol regresará en pelea mandatoria y no contra Beterbiev

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, confirmo que Dmitry Bivol volverá a la acción en una pelea mandatoria para defender sus títulos de peso semicompleto y no en la trilogía con Artur Beterbiev.

En una entrevista con FightHub TV, Hearn explicó que Bivol primero cumplirá con sus obligaciones como campeón y luego podría pelear con David Benavídez o Beterbiev.

“No creemos que esa oferta fuera real en absoluto y, obviamente, también tenemos un contrato con Riyadh Season. Ahora mismo, tenemos peleas obligatorias, y Bivol lleva un año fuera del ring. Así que es muy probable que regrese y pelee con una de sus peleas obligatorias antes de pelear con Benavídez o, sobre todo, una tercera pelea con Beterbiev”, dijo.

Dmitry Bivol volverá al ring en la primavera del 2026. Crédito: John Locher | AP

“Espero ver a Bivol de vuelta en la primavera. Creo que volverá, después de un año de baja, y peleará con uno de sus mandatarios. Luego, unos meses después, peleará con Beterbiev o Benavídez“, agregó.

Recordemos que tras ganar la revancha contra Artur Beterbiev y convertirse en campeón indiscutido, Dmitry Bivol renunció a su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con su compatriota.

Poco después se supo que Bivol abandonó las negociaciones con su compatriota para tratar su lesión en la espalda. Tras regresar a los entrenamientos, el ruso sigue teniendo en mente a Beterbiev, pero también Benavídez está en sus planes.

De hecho la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) podría ordenar una pelea obligatoria entre el Monstruo Mexicano y Bivol luego que el mexoamericano protagonice la superpelea con Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez el fin de semana del cinco de mayo.

Atur Beterbiev quiere recuperar los cinturones de las 175 libras. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de las 175 libras a Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 40 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

Sigue leyendo:

· Turki Alalshikh dice que habrá trilogía si Bivol y Beterbiev aceptan

· Artur Beterbiev se pronuncia tras perder su invicto contra Dmitry Bivol

· Dmitry Bivol hizo los ajustes y venció a Artur Beterbiev en la revancha