El Canelo Álvarez entra en un año clave, según Mauricio Sulaimán

Saúl Álvarez tuvo un 2025 complejo. El veterano boxeador mexicano no ha dado pasos en firmes en su últimos combates. En medio de una recuperación por su lesión de codo, Mauricio Sulaimán considera que el 2026 será un año decisivo para el Canelo.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo anticipó que este nuevo año podría definir muchas cosas en el destino de Saúl Álvarez en el cierre de su carrera. “Es el año clave para el Canelo Álvarez. Para su destino”, dijo Sulaimán en el marco de Martes de Café.

En 2025 Saúl Álvarez tuvo dos combates. El primero de ellos fue un cuestionado triunfo contra William Scull. En la segunda mitad del año, Terence Crawford derrotó al peleador azteca en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El boxeador de 35 años fue operado de su codo izquierdo y actualmente está en fase de recuperación. Se estima que el regreso del Canelo al ring sería en septiembre de 2026. Este sería la única aparición del Canelo en el año.

Mauricio Sulaimán le abrió las puertas a Saúl Álvarez a que luche por convertirse en campeón mundial del CMB. Sin embargo, el dirigente reconoció que todo dependerá de la evolución de su codo tras la operación.

“Canelo siempre tendrá las puertas abiertas del Consejo Mundial de Boxeo. Está clasificado número uno, sufrió una derrota el año pasado, ha tomado un descanso, tuvo una operación y vamos a saber cuál es su futuro muy pronto, y definitivamente siempre tendrá el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo”. dijo Sulaimán.

Terence Crawford se retiró y por ende no hay rivales concretos a la vista. Se presuponía que Osleys Iglesias podía ser uno de los posibles rivales del Canelo, pero esta opción ha perdido fuerza. El Canelo mantiene un récord de 63 victorias (39 por nocauts), 3 empates y 2 derrotas.

