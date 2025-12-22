Jake Paul reta otra vez a Canelo tras ser noqueado por Joshua

Jake Paul retó nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en redes sociales luego de ser noqueado brutalmente por Anthony Joshua el pasado fin de semana en el Kaseya Center en Miami.

En una publicación en su cuenta en X, Paul subió una radiografía de su mandíbula rota en dos pedazos y en forma sarcástica pidió un combate con el excampeón indiscutido de peso supermediano.

“Mandíbula doblemente rota. Denme a Canelo en 10 días. Mandíbula rota. El corazón y los huevos intactos. Es momento de descansar, recuperarme y volver al peso crucero”, escribió.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

Debido a lesión sufrida por el youtuber convertido en boxeador su regreso podría tardar bastante, ya que es grave. Hasta los momentos se desconoce cuánto tiempo estará fuera de acción, pero lo que sí dejó claro es que seguirá peleando.

En la pelea con Anthony Joshua, Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de su rival, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

En cambio, Canelo Álvarez estaba buscando una revancha con Terence Crawford para vengar la derrota sufrida el pasado mes de septiembre, pero el estadounidense se retiró. Por ahora no se sabe cuáles serán sus siguientes pasos.

Canelo Álvarez quiere recuperar su trono en las 168 libras. Crédito: David Becker | AP

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

