Eddie Hearn sobre declive de Canelo: “Está destrozado por la guerra”

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya no es el mismo de antes porque arrastra muchas lesiones de las tantas guerras que ha disputado sobre el ring.

En declaraciones a la prensa recogidas por Boxing News 24, Hearn expresó que Canelo Álvarez físicamente no está en su mejor momento y eso afectó al excampeón indiscutido de peso supermediano en la pelea con Terence Crawford.

“Canelo está envejeciendo y arrastra muchas lesiones. Creo que está destrozado por la guerra. No le gustó la pelea con Crawford, pero el dinero era demasiado bueno como para rechazarlo. Ese estilo no le resulta fácil a estas alturas de su carrera”, dijo.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

A pesar de que el estilo de Bud no es bueno para el mexicano, Canelo Álvarez mencionó a TV Azteca que sus planes eran buscar la revancha contra el estadounidense para recuperar los cinturones de 168 libras y confirmó que estaban en negociaciones.

De acuerdo con el entrenador Bernie Davis, Terence Crawford está exigiendo $100 millones de dólares, pero habrá que esperar a ver si Turki Alalshikh está dispuesto a pagarlos.

En su primera pelea, Canelo Álvarez fue superado por Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime.

Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Canelo Álvarez quiere concretar la revancha con Terence Crawford en el 2026. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

