Canelo Álvarez quiere la revancha con Crawford en 2026

Saúl ‘Canelo’ Álvarez afirmó que está interesado en la revancha con Terence Crawford el próximo año, ya que se planteó como objetivo recuperar el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una visita a TV Azteca, Canelo Álvarez confirmó que ya se encuentra en negociaciones con el equipo de Crawford para hacer realidad el segundo enfrentamiento entre ambos.

“Antes de que finalice el 2025 Canelo estuvo de visita en TV Azteca, su casa, y habló de los planes que vienen para el próximo año donde incursionará en diferentes proyectos deportivos. Además, reiteró que su prioridad deportiva arriba del ring es la revancha en contra de Terence Crawford, misma que ya se está negociando, misma que quiere a como dé lugar”, dijo.

🚨 Canelo tells @Azteca he WANTS Crawford rematch next 👀 pic.twitter.com/O58bubb6Hp — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 21, 2025

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense logró desarmar su ofensiva y lo venció por decisión unánime.

Con este resultado, Crawford destronó al peleador tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Pero ahora el mexicano dejó claro que está muy interesado en la revancha con Bud.

El excampeón indiscutible de 168 libras se sometió a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y planea regresar al ring será a mediados del 2026.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

