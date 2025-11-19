José Benavídez Sr.: “Todo el mundo sabe que Canelo ya está acabado”

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, aseguró que Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya está acabado tras su reciente derrota contra Terence Crawford, quien le arrebató los cinturones de peso supermediano el pasado mes de septiembre.

En una entrevista con FightHub TV, Benavídez Sr. explicó que el cuerpo de Canelo Álvarez ya no le responde como antes y le advirtió que debe escoger bien a su próximo rival.

“Todo el mundo sabe que Canelo ya está acabado. Vimos cómo Terence Crawford lo venció con facilidad. El tipo ha hecho mucho por el boxeo, pero su cuerpo ya no responde. David lo mandaría al hospital, para serte honesto, tiene que tener cuidado con quien se pelea”, dijo.

Muchos expertos creen que Canelo Álvarez debería retirarse. Crédito: David Becker | AP

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud luego de la derrota.

Canelo Álvarez recibe un golpe de Terence Crawford durante la pelea por el campeonato indiscutible de los supermedianos realizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Crédito: David Becker | AP

Además, el excampeón indiscutible de 168 libras se sometió a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y ahora su regreso al ring será a mediados del 2026.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

