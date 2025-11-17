JM Márquez: Canelo debe regresar ante un rival de élite para recuperar la credibilidad

Juan Manuel Márquez cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez debe regresar al cuadrilátero ante un rival de élite para recuperar su credibilidad tras la derrota que le propinó Terence Crawford el pasado mes de septiembre.

En el canal BLCK MNKY TV, Dinamita Márquez explicó que enfrentar a este tipo de rivales es peligroso, pero piensa que es un riesgo que Canelo Álvarez debe tomar en este momento de su carrera.

“Claro, para que recupere la credibilidad, para que recupere otra vez la confianza de él mismo y la credibilidad de los aficionados. Porque de alguna forma cuando tienes este tipo de rivales, este tipo de derrotas, hay mucha gente que dice ‘oye, ahí está, está enseñando y estamos viendo que no es el peleador que nos están diciendo, no es el peleador que nos dicen está clasificado de los mejores libra por libra’. Pero cuando ha tenido peleadores clasificados de los mejores libra por libra como Bivol, en este caso Crawford, pues prácticamente han sido derrotas, entonces hay que verlo”, dijo.

Canelo Álvarez estará fuera por varias semanas debido a una lesión en su codo. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Hay que recordar que la primera pelea que tuvo con Bivol le dieron una clase de boxeo, manejando la distancia muy bien Bivol, manejando bien sus combinaciones de golpes. Sheeraz es un peleador peligroso, creo que tendría que analizar bien (quién sería su rival). Pero sería riesgoso y son riesgos que debe de tomar para retomar la credibilidad, enfrentar a otro rival de renombre, otro rival bueno. Pero tiene que arriesgarse, tiene que tomar ese riesgo para otra vez tener esa credibilidad”, finalizó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud luego de la derrota.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Además, el excampeón indiscutible de 168 libras se sometió a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y ahora su regreso al ring será a mediados del 2026.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

