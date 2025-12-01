Terence Crawford exige $100 millones de dólares para darle la revancha a Canelo

El entrenador Bernie Davis afirmó que su pupilo Terence Crawford, campeón indiscutido de peso supermediano, está pidiendo $100 millones de dólares para darle la revancha a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En una entrevista con MillCity Boxing, Davis explicó que Crawford no aceptará menos de esa cantidad para concretar el segundo el enfrentamiento con Canelo Álvarez porque ya no le queda nada por hacer en su carrera.

“A Crawford no le queda nada por hacer. Les digo esto: si no le dan $100 millones de dólares, si no los escuchan, no se dará. Esas son las palabras de Crawford. Por mucho (es el mejor boxeador del mundo)”, dijo el entrenador.

Canelo Álvarez quiere concretar la revancha con Terence Crawford en septiembre de 2026. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Recordemos que Canelo Álvarez mencionó a TV Azteca que sus planes eran buscar la revancha contra el estadounidense para recuperar los cinturones y confirmó que estaban en negociaciones. Debido a la gran suma de dinero que está exigiendo Crawford este duelo podría no ocurrir, pero hay que esperar a ver si Turki Alalshikh está dispuesto a pagarlo.

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford mostró su superioridad frente a Canelo Álvarez gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime.

Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

