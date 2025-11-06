Terence Crawford podría volver al ring en marzo, según reportes

Terence Crawford, campeón indiscutido de peso supermediano, podría volver al ring a mediados del mes de marzo, según reportó en sus redes sociales el periodista Chris Mannix de Sports Illustrated.

En una publicación en su cuenta oficial de X, Mannix descartó que Crawford esté en la lista de oponentes que está considerando Jake Paul tras cancelarse su pelea con Gervonta Davis, ya que su regreso a la acción será en el 2026.

“Según fuentes, Terence Crawford no está entre los candidatos para enfrentar a Jake Paul. Crawford tiene la mira puesta en su propio evento en marzo”, escribió el periodista.

Terence Crawford is not in the mix to face Jake Paul, sources say. Crawford is targeting his own event in March. Manny Pacquiao, I'm told, who recently returned to the Philippines, is focused on closing a 147-pound title showdown with Rolly Romero. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) November 4, 2025

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford mostró su superioridad frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113.

Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras. Los nombres de David Benavídez y Hamzah Sheeraz suenan como los posibles rivales de Bud a continuación.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

