Jaron Ennis dice Crawford es la cara del boxeo: “Se lo ganó”

Jaron ‘Boots’ Ennis, campeón interino de peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), afirmó que Terence Crawford es la cara del boxeo actual luego de vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y arrebatarle el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista en The Ariel Helwani Show, Boots Ennis aseguró que Crawford ahora tiene el derecho de elegir con quién pelear y lo instó a disfrutar de su gran victoria ante el mexicano.

“Acaba de vencer a Canelo, la cara del boxeo. Eso convierte a Crawford en la cara del boxeo actual. Que ese hombre disfrute de su victoria. Se ganó el derecho a pelear con quien quisiera. Se lo ganó”, dijo el peleador estadunidense.

Terence Crawford logró lo inesperado y venció a Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convirtirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras. Los nombres de David Benavídez y Hamzah Sheeraz suenan como los posibles rivales de Bud a continuación.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

