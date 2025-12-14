Eddy Reynoso menciona fecha en la que Canelo quiere la revancha con Crawford

El entrenador Eddy Reynoso mencionó el mes de septiembre como la fecha ideal en la que Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere subir nuevamente el ring en una posible revancha con Terence Crawford.

En una entrevista con Azteca Deportes, Reynoso indicó que Canelo Álvarez quiere sacarse la espinita con Crawford y comentó que el mexicano ya comenzó a entrenar tras la operación en el codo.

“En mayo no. En mayo vamos a descansar y retomar en septiembre. Es lo que quiere él, tener la revancha con Crawford. Vamos a ver si puede ser en septiembre y es el objetivo, buscar la revancha para sacarnos la espina”, dijo.

Canelo Álvarez quiere concretar la revancha con Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Ahorita Saúl anda descansando. Tuvimos una operación en el codo izquierdo, salió bien, ya empezó a entrenar. Él ha estado trabajando físicamente, anda haciendo sus giras ahorita de promoción extra boxeo, pero tranquilos. Vamos a ver qué es lo que viene el año que entra y tranquilos, estamos relajados”, agregó.

Recordemos que Canelo Álvarez mencionó a TV Azteca que sus planes eran buscar la revancha contra el estadounidense para recuperar los cinturones y confirmó que estaban en negociaciones. De acuerdo con su entrenador Bernie Davis, Terence Crawford está exigiendo $100 millones de dólares, pero habrá que esperar a ver si Turki Alalshikh está dispuesto a pagarlo.

En su primera pelea, Crawford mostró su superioridad frente a Canelo Álvarez gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime.

Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

