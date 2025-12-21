Jake Paul tras cirugía por nocaut de Joshua: “Mucho dolor”

Jake Paul anunció en sus redes sociales que salió muy bien de la cirugía en la mandíbula luego de que Anthony Joshua se la fracturara tras el brutal nocaut que recibió el pasado viernes en el Kaseya Center en Miami.

En su cuenta oficial de X, Paul agradeció al equipo médico que lo atendió en el Miami University Hospital y comentó que por una semana tendrá que ingerir solo líquidos.

“Acabo de salir de cirugía. Todo salió bien, gracias por todo el amor. Mucho dolor y rigidez, tengo que comer líquidos por 7 días. Saludos al increíble equipo del Miami University Hospital. Todos fueron muy amables y atentos”, dijo.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

En la pelea con Anthony Joshua, Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de su rival, por lo que los primeros rounds fueron de poca acción. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Tras la victoria, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, mientras que Paul aseguró que seguirá peleando y pidió nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Anthony Joshua conecta a Jake Paul durante la pelea realizada en Miami. El británico dominó al influencer y lo noqueó en el round 6. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

