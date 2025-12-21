Anthony Joshua sobre actuación ante Paul: “Debí hacerlo mejor”

Anthony Joshua no quedó satisfecho con su actuación ante Jake Paul el pasado viernes y cree que pudo haberlo mejor a pesar de que lo noqueó de forma brutal en el sexto asalto de la contienda que se realizó en el Kaseya Center de Miami.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Joshua expresó que todavía tiene muchas cosas que mejorar porque su equipo y también los fanáticos esperan más de él.

“Debí hacerlo mejor, debí hacerlo mejor. Es una victoria, pero no es un éxito. Creo que mi entrenador espera más de mí, y yo espero más de mí mismo. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos retroceder el reloj. Tengo que seguir adelante, tengo que dejar eso en el pasado”, dijo.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul con un derechazo en el sexto asalto de la pelea. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Ahora, después de hoy, quizá veas un poco de redes sociales tratando de exprimir toda la atención del algoritmo, pero para mí ya es pasado. No puedo vivir de esa victoria, tengo muchas cosas que mejorar. Así que no, no estoy contento”, agregó.

La pelea comenzó con muy poca acción en los primeros asaltos porque Jake Paul se dedicó a correr por el ring para evitar los poderosos golpes de Anthony Joshua. En la mitad del combate, el youtuber convertido en boxeador mostró signos de cansancio y eso fue su perdición.

El británico pudo conectar al estadounidense y lo mandó cuatro veces (dos en el quinto y dos más en el sexto). Precisamente en ese asalto, Joshua acabó con Paul con una potente mano derecha que le fracturó la mandíbula en dos partes.

Tras la victoria, Anthony Joshua declaró que quiere enfrentar a continuación a Tyson Fury, mientras que Paul aseguró que seguirá peleando y pidió nuevamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Jake Paul en la lona luego de una de sus cuatro caídas oficiales durante la pelea contra Anthony Joshua. El influencer visitó el suelo numerosas ocasiones más al dejarse caer. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, se recuperó del nocaut sufrido ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre tras acabar con Paul. El británico tiene marca de 29 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Sigue leyendo:

· Anthony Joshua noquea a Jake Paul, quien visita la lona incontables veces

· Zurdo Ramírez predice nocaut en el tercer round en Joshua vs. Paul

· Eddie Hearn afirma que Joshua acabará con Paul en cuatro asaltos