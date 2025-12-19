En Vivo: Jake Paul vs. Anthony Joshua en otro megaevento del influencer

La hora se acerca para otro megaevento de boxeo por Netflix: Jake Paul contra Anthony Joshua, este viernes por la noche desde el Kaseya Center de Miami. Las peleas principales de la función están programadas a partir de las 8 pm Este (5 pm Pacífico).

Un día antes en la ceremonia del pesaje, Jake Paul dio 216.6 libras, mientras que Anthony Joshua registró 243.4. Especialmente notable fue la diferencia de estaturas, donde el británico hizo ver pequeño al influencer convertido en peleador.

JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA

LIVE only on Netflix

TOMORROW, December 19

8 PM ET | 5 PM PT#JakeJoshua pic.twitter.com/FnnI8y0Rab — Netflix (@netflix) December 19, 2025

Aunque absolutamente nadie puede siquiera discutir que Anthony Joshua, excampeón mundial de peso completo, es el mejor peleador de los dos, una tendencia interesante emergió en días recientes: muchas apuestas están siendo en favor del estadounidense.

De acuerdo con un reporte de ESPN, Paul atrajo el 82% de las apuestas (y el 90% del dinero apostado) en DraftKings. “Una sorpresa de Paul resultaría en casi $100 millones de dólares en pérdidas para la casa de apuestas“, indica dicho reporte de David Purdum.

Joshua es favorito con momios de -1200 (favorito 1 por 12) y Paul es “underdog +700 (7 a 1).

Jake Paul fue parte de dos grandes eventos recientes de boxeo vía streaming por Netflix: primero contra Mike Tyson en noviembre de 2024 y luego otro al enfrentar a Julio César Chávez Jr. en junio, días antes de que el peleador mexicano fuera detenido por autoridades migratorias y, eventualmente, deportado.

Noticia en desarrollo.