Ring para Joshua vs. Paul será un poco más grande

El ring en el Kaseya Center en Miami donde Anthony Joshua y Jake Paul se enfrentarán este viernes 19 de diciembre será un poco más grande que el estándar, según confirmó el mismo youtuber convertido en boxeador.

En la conferencia de prensa final en el Teatro Jackie Gleason del Fillmore, Paul explicó que el cuadrilátero para su pelea con Joshua será de 6,7 x 6,7 metros y no de 6 como originalmente se acostumbra.

“Es cierto. Bastante estándar. Creo que las peleas van desde rings de 6 metros hasta 7,3 metros. Así que, 6,7 metros, me siento genial“, dijo el estadounidense.

Anthony Joshua predice que noqueará a Paul en los primeros rounds. Crédito: Lynne Sladky | AP

El youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Jake Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente por nocaut. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury y Timothy Bradley ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul quiere sorprender al mundo y vencer a Anthony Joshua. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Sigue leyendo:

· David Benavídez elige su favorito entre Jake Paul y Anthony Joshua

· Zurdo Ramírez predice nocaut en el tercer round en Joshua vs. Paul

· Eddie Hearn afirma que Joshua acabará con Paul en cuatro asaltos