Anthony Joshua reconoce que Paul tiene agallas, pero promete noquearlo

Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado, reconoce que Jake Paul tiene unas agallas enormes por aceptar la pelea con él, pero prometió que lo noqueará este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami.

Durante el entrenamiento abierto a la prensa, Joshua aseguró que cumplirá los deseos de los fanáticos y mandará a dormir a Paul en su segunda pelea en Estados Unidos.

“Fue un honor que me invitaran a Estados Unidos para competir frente a gente increíble. Hay que hacerlo. Jake Paul tiene unas agallas enormes, y debo reconocerle el mérito por aceptar esta pelea porque estoy listo. Es hora de pelear”, dijo.

Jake Paul confía en que puede superar a Anthony Joshua con sus habilidades. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

“(Los fanáticos) quieren ver golpes fuertes y quieren ver a alguien noqueado y yo voy a cumplir. Uno de nosotros se va a dormir. Eso es lo que haremos aquí. De eso se trata esta pelea de peso pesado. Por eso estamos aquí”, agregó.

El youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente por nocaut. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul y Anthony Joshua en su primer careo previo al combate de este viernes. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

