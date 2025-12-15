Anthony Joshua asegura que pelea con Paul no llegará hasta el final

Anthony Joshua, excampeón mundial de peso pesado, aseguró que la pelea que protagonizará con Jake Paul no llegará hasta el final este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami.

En una entrevista con ESPN, Joshua cree que Paul durará solo uno o dos asaltos porque su intención siempre que sube al ring es lastimar a su oponente.

“No sé cómo ser indulgente con un oponente. Simplemente no puedo hacerlo. En esta pelea, sé que voy a boxear y lastimar. No tiene nada que ver con un contrato; es solo mi estado de ánimo. Contractualmente, no hay nada que diga qué puedo o no puedo hacer”, dijo.

Jake Paul se medirá a Antony Joshua el próximo 19 de diciembre. Crédito: Chris Pizzello | AP

“Mi estado de ánimo es entrar, boxear, superar, eclipsar y lastimar a mi oponente, sea quien sea. No hay ninguna posibilidad de que esta pelea llegue hasta el final. Puede que dure un asalto. Puede que dure dos, pero no verá la campana final”, concluyó.

Recordemos que el enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

El youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul y Anthony Joshua subirán al ring este fin de semana. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

