Carl Froch sobre Joshua vs. Paul: “Podría partirle el cuello”

Carl Froch, exboxeador y actual comentarista, aseguró que Anthony Joshua podría partirle el cuello a Jake Paul si logra conectarle su potente mano derecha cuando se enfrenten el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami.

En una entrevista con gameshub.com, Froch cree que Paul arriesga mucho al pelear con Joshua y predice que la pelea no debería durar ni un minuto si el excampeón entra con todo al ring.

“Y como no es una exhibición, no pueden poner acuerdos raros, porque es ilegal. Así que tiene que ser una pelea real y todo aficionado que sabe cómo funciona el boxeo sabe que si AJ entra con Jake Paul y realmente lo intenta, la pelea no dura ni un minuto. Porque en cuanto AJ conecte ese uno-dos…”, dijo.

Anthony Joshua dejó claro que subirá al ring para destrozar a Jake Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

“La pelea con Ngannou y lo que le pasó a Francis, que llevó a Tyson Fury a ocho asaltos. Mira cómo terminó esa pelea. Si AJ le mete ese derechazo a Jake Paul, podría hasta partirle el cuello. Y ahí se acabó todo. Sería el fin, y sería malo para el deporte”, agregó.

Recordemos que el enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

El youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul se medirá a Antony Joshua el próximo 19 de diciembre. Crédito: Chris Pizzello | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

