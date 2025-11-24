David Benavídez elige su favorito entre Paul y Joshua

David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), eligió a Anthony Joshua como el favorito para vencer a Jake Paul el próximo 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

En una entrevista con FightHub TV, Benavídez comentó que reconoce lo que ha hecho Paul, pero la experiencia de Joshua le da mucha ventaja y pronosticó un posible nocaut.

“Le doy 100% de respeto a Jake Paul, pero esa es una pelea peligrosa para él. Probablemente lo noqueen y no estoy tratando de ser hater, no estoy diciendo nada malo. Anthony Joshua es Anthony Joshua. Es multicampeón, medallista olímpico, la última vez que alguien sin mucha experiencia subió con él fue (Francis) Ngannou y ya viste lo que le pasó”, dijo.

Anthony Joshua es el favorito para ganar la pelea contra Jake Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron un cara a cara que dejó expuesta la diferencia de altura. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Sigue leyendo:

· Anthony Joshua asegura que no tendrá piedad contra Jake Paul

· Chris Algieri cree que Joshua debería acabar con Paul en 90 segundos

· Jake Paul vs. Anthony Joshua: Netflix confirma pelea entre ambos