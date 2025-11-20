Tyson Fury sorprende al predecir ganador de Joshua vs. Paul

Tyson Fury, excampeón de peso pesado, sorprendió al predecir que Jake Paul vencerá a Anthony Joshua por la vía del nocaut cuando se enfrenten el próximo 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

En una de sus historias en Instagram, Fury fue directo y no dudó ni un segundo en elegir a Paul -un youtuber convertido en boxeador- sobre el experimentado Joshua, quien es excampeón mundial de la categoría más pesada y medallista olímpico.

“Jake Paul por nocaut“, escribió The Gypsy King -como también se conoce a Fury- en la publicación y mencionó al influencer.

The Gypsy King Tyson Fury with a bold prediction for Jake vs Joshua 👀 Do you agree with Fury? 🤔 pic.twitter.com/bU49VbsQ0d — MVP – Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 18, 2025

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Anthony Joshua planea acabar rápido con Jake Paul en Miami. Crédito: AP Photo | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Sigue leyendo:

· Anthony Joshua asegura que no tendrá piedad contra Jake Paul

· Chris Algieri cree que Joshua debería acabar con Paul en 90 segundos

· Jake Paul vs. Anthony Joshua: Netflix confirma pelea entre ambos