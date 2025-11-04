Jake Paul arremete contra Gervonta Davis: “Basura humana”

Jake Paul arremetió contra Gervonta Davis y lo llamó “basura humana” luego de que su pelea de exhibición fuera cancelada porque el campeón de 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) fue demandado por violencia doméstica.

En un comunicado publicado en redes sociales, Paul se disculpó con los demás boxeadores que pelearían en la cartelera -que se iba a realizar el 14 de novimbre en Miami-, pero comentó que fue lo mejor porque no quería darle popularidad a un maltratador de mujeres como Tank Davis.

“Gervonta Davis es una auténtica basura humana ambulante, trabajar con él es una pesadilla absoluta. La falta de profesionalismo, sus peticiones absurdas, sus llegadas con horas de retraso a los rodajes… Además, tiene numerosos arrestos, acusaciones y demandas. Si apoyas a este hombre, apoyas el pecado más vil que un ser humano puede cometer”, dijo.

Gervonta Davis is an actual walking human piece of garbage. Working with him is an absolute nightmare. The unprofessionalism, the bizarre requests, the showing up hours late to shoots. To the numerous arrests and related accusations and lawsuits. If you support this man you… — Jake Paul (@jakepaul) November 4, 2025

“No quería darle a este maltratador de mujeres una plataforma para aumentar su popularidad y su fortuna, mi empresa apoya a las mujeres. Lo siento mucho por todos los involucrados. Sobre todo por los boxeadores de las peleas preliminares, por mi equipo en MVP y por mi equipo que trabajó tan duro preparándose para esta pelea. Sacrificaron tiempo con sus seres queridos e hijos solo para que este imbécil volviera a perder la cabeza. Es aterrador que hombres tan despreciables como él puedan llegar a la cima de la cultura y el deporte, incluso a puestos de poder”, agregó.

Para finalizar, el youtuber convertido en boxeador instó a los fanáticos a no dejarse llevar por las apariencias y no apoyar a este tipo de figuras negativas solo por su popularidad.

Recordemos que Tank Davis fue demandado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad hace pocos días. El incidente habría ocurrido en un club nocturno en Miami Gardens, Florida, el pasado 27 de octubre.

Esto causó la cancelación de la disputa que había sido muy criticada desde que se anunció por la diferencia de peso entre ambos, ya que Jake Paul pelea en las 200 libras y Gervonta Davis en 135 libras, pero los peleadores llegaron a un acuerdo e iban a subir al ring en un peso pactado de máximo 195 libras.

Gervonta Davis fue demandado nuevamente por violencia doméstica. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Lamont Roach Jr. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

