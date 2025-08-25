Jake Paul promete nocaut contra Davis: “No va a durar mucho”

Jake Paul prometió que dará una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo cuando noquee a Gervonta Davis el próximo 14 de noviembre en Atlanta.

En un video publicado en su canal de YouTube, Paul comentó que esta es una de las más peligrosas de su carrera, pero confía en que humillará a Tank Davis sobre el ring.

“Lleva años hablando como un idiota, diciendo que necesito pelear con un boxeador de verdad. Bueno, hombrecito, felicidades. Tu deseo se cumplió. Tank lleva años criticando mi tamaño. Como todo el mundo piensa que el tamaño no importa, quiero que mantengan esa misma energía cuando doble a Tank por la mitad. Te lo prometo, esta pelea no va a durar mucho“, dijo.

Gervonta Davis subirá al ring contra Jake Paul en noviembre. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Alguien se está quedando dormido y humillado. La presión es grande, Gervonta, y estoy más que listo para dar una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Si gano, le habré ganado a uno de los mejores boxeadores y lograré lo imposible. Si gana, les dará todo lo que quieren ver y me enviará de vuelta a YouTube. Pero si pierde, esa imagen de rudo y machista se irá al traste”, agregó.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

En esa ocasión, “Mayweather no podía pesar más de 160 mientras que Logan tenía un límite de 190”, explicó el periodista en sus redes sociales.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Solo uno quedará en pie 🔥

Jake “El Gallo” Paul y Gervonta “Tank” Davis se enfrentarán el viernes 14 de noviembre. EN VIVO. Solo en Netflix. pic.twitter.com/ybBnxVQrC7 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 20, 2025

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Sigue leyendo:

· Jake Paul y Gervonta Davis acuerdan pelea en noviembre, según reportes

· Julio César Chávez se pronuncia tras derrota de su hijo: “Regaló la pelea”

· JM Márquez dice que sería catastrófico que Chávez Jr. pierda con Jake Paul