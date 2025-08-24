Jake Paul sobre críticas por pelea con Davis: “Todos la van a ver”

Jake Paul respondió a las críticas por el anuncio de su pelea contra Gervonta Davis, quien pesa 65 libras menos que él, y dejó claro que de igual manera todos van a ver la disputa el 14 de noviembre.

En entrevista con BoxingScene, Paul comentó que haga lo que haga siempre los aficionados tienen algo que decir y aprovechó para elogiar a Tank Davis por el riesgo que asume al enfrentarlo.

“No me importa, porque, primero que todo, van a verla, todos la van a ver y lo que yo digo a la gente es que, si no les gusta algo, no hablen de eso, porque lo único que hacen es hacerlo más grande. Pero al final del día, la gente siempre tendrá algo que decir de cada una de mis peleas, estoy enfrentando a uno de los 10 mejores libra por libra, este es un riesgo más grande para Gervonta que el que tomó Floyd (Mayweather) contra Conor (McGregor) en 2017. Conor no era boxeador, Conor no tenía ventaja de peso”, dijo.

Gervonta Davis volverá al ring en noviembre contra Jake Paul. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Gervonta está tomando un riesgo más grande que Floyd, en mi opinión, y es un crédito para él por esa diferencia de peso y eso es lo que hace de esta una buena y pareja pelea: su habilidad y experiencia como top 10 libra por libra, y luego mi ventaja de peso y estatura. Creo que hay pocos nombres en el deporte que atraen multitudes, que son entretenidos y que además son grandes peleadores y siempre me intrigó tener un combate con él, porque me gusta hacer grandes eventos, me gusta tener un reto para mí mismo”, añadió.

Esta disputa sorprende un poco a los fanáticos, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

En esa ocasión “Mayweather no podía pesar más de 160 mientras que Logan tenía un límite de 190”, explicó el periodista en sus redes sociales.

Recordemos que Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Solo uno quedará en pie 🔥

Jake “El Gallo” Paul y Gervonta “Tank” Davis se enfrentarán el viernes 14 de noviembre. EN VIVO. Solo en Netflix. pic.twitter.com/ybBnxVQrC7 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 20, 2025

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

