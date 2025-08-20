Jake Paul amenaza a Gervonta Davis tras confirmarse pelea

Jake Paul amenazó a Gervonta Davis y le prometió que vivirá la peor noche de su carrera tras confirmarse oficialmente que ambos se enfrentarán en una pelea de exhibición el 14 de noviembre en Atlanta.

En una publicación en su cuenta en X, Paul aseguró que va a masacrar a Tank Davis y que nuevamente romperá récords de audiencia en la disputa que trasmitirá en vivo Netflix.

“Gervonta es un pequeño elfo enojado que ha estado faltándome el respeto por demasiado tiempo. Puede que su apodo sea Tank, pero soy un dron FPV y estoy a punto de dejarlo inutilizado. Sí, es uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Pero mi lema es cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, contra todo pronóstico. Y me gustan mis probabilidades”, escribió.

Solo uno quedará en pie 🔥

Jake "El Gallo" Paul y Gervonta "Tank" Davis se enfrentarán el viernes 14 de noviembre. EN VIVO. Solo en Netflix.

“Primero, voy a destruir a David, luego masacraré a Goliat, y todos me verán hacerlo, rompiendo récords de audiencia otra vez. Atlanta. Viernes 14 de noviembre. La peor noche de la carrera de Gervonta, en vivo solo por Netflix”, concluyó.

Esta disputa sorprende un poco a los fanáticos, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

En esa ocasión “Mayweather no podía pesar más de 160 mientras que Logan tenía un límite de 190”, explicó el periodista en sus redes sociales.

Recordemos que Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis subirá al ring en noviembre contra Jake Paul. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

