Julio César Chávez se pronuncia tras derrota de su hijo: “Regaló la pelea”

Julio César Chávez se pronunció luego de la derrota por decisión unánime de su hijo ante Jake Paul y aseguró que el Junior le regaló la pelea el sábado por la noche en el Honda Center de Anaheim.

En declaraciones a Fight Hype, el Gran Campeón Mexicano, pese al revés, expresó que se sentía muy orgulloso de Chávez Jr. y lo felicitó por su actuación frente a Paul.

“Me siento orgulloso la verdad, porque después de venir de unos años tan difíciles tan complicados, subirse al ring, pues a vencer esos demonios, me entiendes la verdad me siento contento orgulloso porque dio una buena pelea. No perdió la pelea, regaló la pelea, los primeros rounds, porque los últimos rounds los ganó mi hijo, eso que quede bien claro”, dijo.

El mexicano Julio César Chávez Jr. lanza un golpe a Jake Paul durante su pelea en peso crucero realizada en el Honda Center de Anaheim. Crédito: Etienne Laurent | AP

“Pero lo principal es que está limpio de salud está limpio él y pues es el principio del renacer, ¿me entiendes? Tantos años con esa adicción y volver a un ring, después de dos años, casi sin pelear la verdad, yo felicito a mi hijo”, añadió.

Durante los primeros rounds, Julio César Chávez Jr. no lanzó muchos golpes y el público comenzó a abuchearlo. El mexicano fue muy pasivo y esto lo aprovechó Jake Paul, quien iba ganando cómodamente la pelea.

En la segunda mitad del combate, Chávez Jr. comenzó a soltar un poco más las manos y en los dos últimos asaltos puso en aprietos al youtuber, pero no fue suficiente y terminó perdiendo en las tarjetas (99-91, 97-93 y 98-92).

Jake Paul cumplió con su palabra y derrotó a Julio César Chávez Jr. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Julio César Chávez Jr., de 38 años, cayó nuevamente en el ring y se espera que vuelva a pelear nuevamente. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

