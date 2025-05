Terrible Morales quiere que Chávez Jr. derrote a Paul, pero la tendrá difícil

Erik ‘Terrible’ Morales, excampeón mundial de boxeo, declaró que quiere que Julio César Chávez Jr. derrote a Jake Paul, pero predice que no la tendrá tan fácil el próximo 28 de junio en el Honda Center de Anaheim.

En una transmisión en vivo por Facebook, Terrible Morales explicó que Chávez Jr. es un gran boxeador, peor cree que el tiempo de inactividad podría pasarle factura ante Paul, que se la pasa siempre entrenando.

“Contra Chávez Jr. viene un buen tiro, ¿por qué? Porque Chávez Jr. viene de bastante tiempo sin pelear, sí Chávez Jr. estuviera peleando continuamente, pues yo a ojo cerrado le iba a Chávez Jr. sin ningún problema. Tiene mayor calidad, ha enfrentado a grandes rivales, ha peleado con muchos buenos rivales y es un peleador nato, su padre fue boxeador, pero al final del día ha tenido algunas situaciones y estuvo alejado del boxeo bastante tiempo, eso le va a marcar una diferencia”, dijo.

Julio César Chávez Jr. junto a su padre en la conferencia de prensa en Los Ángeles. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

“Jake Paul ha estado entrenando, peleando, no ha tenido la calidad de rivales jóvenes que se necesitan para nombrarlo un gran boxeador, pero bueno… al fin y al cabo ha entrenado, pelea, le hace al loco, no se ve mal, no podemos decir que se ve mal. Me encantaría que ganara Chávez Jr., sin embargo, pues vamos a ver qué pasa, porque va a ser una pelea complicadísima para Chávez, una pelea difícil”, añadió.

Julio César Chávez Jr. y Jake Paul habían estado en negociaciones en meses anteriores, pero no parecía seguro que sucediera el duelo. Poco después el youtuber desechó la idea de enfrentarlo porque casi concreta una pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Tras caerse la disputa con el tapatío, El Gallo y el mexicano pactaron la disputa.

Chávez Jr. volverá a la acción tras derrotar a Uriah Hall por decisión unánime en julio del 2024 en la cartelera donde Paul noqueó a Mike Perry, luego de casi 3 años de inactividad sobre el ring por sus adicciones y problemas legales.

En cambio, Jake Paul viene de vencer a Mike Tyson por decisión unánime y romper récord de audiencia en Netflix. Esta pelea fue muy criticada por los aficionados porque expuso al excampeón y fue retado por varios boxeadores, pero al final Chávez Jr. ganó la oportunidad.

Jake Paul quiere acabar con Julio César Chávez Jr. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Julio César Chávez Jr., de 38 años, volvió al cuadrilátero tras 31 meses sin ver acción y venció a Uriah Hall por decisión unánime. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

