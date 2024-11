JC Chávez Jr. confirma negociaciones para pelea con Jake Paul

Julio César Chávez Jr. confirmó que existen negociaciones para una posible pelea con Jake Paul, a quien desafió después de vencer a Mike Tyson, pero dejó claro que no hay nada concreto aún.

En declaraciones a TUDN, Chávez Jr. explicó que este es un duelo que le interesa por lo mediático que es Paul, pero también está buscando pelear con algún campeón de peso crucero a continuación.

“Es una opción (Jake Paul), estamos viendo, a ver, esta semana tengo una reunión, quizás sea una pelea que pueda seguir. Me interesaría pelear con un campeón, pero peleando con Jake Paul, por la fama y lo mediático, me pondría en un lugar para pelear contra otros. No lo estoy buscando, se presentó. No es concreto, pero a ver qué pasa”, dijo.

Jake Paul ha sido retado por diferentes boxeadores después de su pelea con Tyson. Crédito: Julio Cortez | AP

En la pelea del youtuber contra la leyenda del boxeo quedó claro que los años no pasan en vano. Tyson empezó muy bien el combate, pero poco a poco se fue apagando y el youtuber tomó el control. Al final, ‘El Gallo’ se llevó el triunfo por decisión unánime.

La sensación de pena que muchos sintieron al ver el duelo fue motivo de críticas para Jake Paul porque exhibió a un Mike Tyson envejecido después de 19 años de haberse retirado. Esto también generó que boxeadores como Artur Beterbiev, Ryan García y el mismo Julio César Chávez Jr. quisieran vengarlo.

En cambio, el hijo del Gran Campeón Mexicano viene de derrotar a Uriah Hall por decisión unánime el pasado mes de julio, en la cartelera donde Paul noqueó a Mike Perry, luego de casi 3 años de inactividad sobre el ring por sus adicciones y problemas legales.

Julio César Chávez Jr. venció por decisión unánime a Uriah Hall en su pelea de regreso. Crédito: Esther Lin/MVP | Cortesía

Julio César Chávez Jr., de 38 años, volvió al cuadrilátero tras 31 meses sin ver acción y venció a Uriah Hall por decisión unánime. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

